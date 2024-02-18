С Родри на поле «Манчестер Сити» не проигрывает уже 56 матчей кряду

В Англии проходят матчи двадцать пятого тура АПЛ, «Манчестер Сити» встретился с «Челси», однако выиграть не сумела ни одна из команд - ничья. На поле в составе «горожан» выступал испанский полузащитник Родри - и команда снова, что удивительно, не проиграла. Необходимо заметить, что серия матчей «Манчестер Сити», в которых команда не проигрывает в присутствии на поле Родри, достигла уже 56 матчей.

В следующем матче английского чемпионата «Манчестер Сити» предстоит сыграть с «Брентфордом». Это случится уже 20 февраля в рамках восемнадцатого тура - речь идет, разумеется, об отложенном матче.