​Галлахер: «Мы чуть разочарованы»

В Англии проходят матчи двадцать пятого тура АПЛ, «Манчестер Сити» встретился с «Челси», однако выиграть не сумела ни одна из команд - ничья. Полузащитник «Челси» Конор Галлахер прокомментировал итоги прошедшей игры. он признался, что его одноклубники испытывают легкое чувство разочарования, так как не смогли победить:

- Мы чуть разочарованы, что не выиграли. Конечно ,соперник больше владел мячом, но у нас были шансы, и не один, - цитирует слова Конора Галлахера BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Челси» предстоит сыграть с лондонским «Тоттенхэмом».