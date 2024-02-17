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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Галлахер: «Мы чуть разочарованы»

17 Февраля 2024 • 23:40 Комментировать

В Англии проходят матчи двадцать пятого тура АПЛ, «Манчестер Сити» встретился с «Челси», однако выиграть не сумела ни одна из команд - ничья. Полузащитник «Челси» Конор Галлахер прокомментировал итоги прошедшей игры. он признался, что его одноклубники испытывают легкое чувство разочарования, так как не смогли победить:

- Мы чуть разочарованы, что не выиграли. Конечно ,соперник больше владел мячом, но у нас были шансы, и не один, - цитирует слова Конора Галлахера BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Челси» предстоит сыграть с лондонским «Тоттенхэмом».  


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