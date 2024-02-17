​Почеттино: «Очень хорошее выступление»

В Англии проходят матчи двадцать пятого тура АПЛ, «Манчестер Сити» встретился с «Челси», однако выиграть не сумела ни одна из команд - ничья. Аргентинский наставник «Челси» Маурисио Почеттино очень доволен таким итогом матча, он считает, что его команда провела прекрасный матч.

- Очень хорошее выступление. Я очень доволен. Думаю, мы показали именно тот дух, который должны были показать. Мы работали над этим. «Манчестер Сити» - лучшая команда в мире, и таким результатом мы должны гордиться, - цитирует слова Почеттино BBC Sport.

В следующем туре «Челси» сыграет с «Тоттенхэмом».