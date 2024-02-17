​Родри: «Надо играть ответственнее»

В Англии проходят матчи двадцать пятого тура АПЛ, «Манчестер Сити» встретился с «Челси», однако не сумел переиграть лондонцев - игра закончилась вничью, 1:1. Итоги матча прокомментировал испанский полузащитник Родри, он считает, что его команда заслуживала победу, но не справилась должным образом в обороне:

- Мы заслуживали большего, чем ничья, особенно во втором тайме, но когда вы защищаетесь так, как защищались мы, то получаете лишь очко. Мы не можем себе позволить упускать матчи таким образом. Надо быть ответственнее, когда вы боретесь за победу в английском чемпионате, - цитирует слова Родри BBC Sport.