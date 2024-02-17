​Хаверц: «Ранний гол был важным»

В Англии проходят матчи двадцать пятого тура АПЛ, лондонский «Арсенал» уничтожил в гостях «Бернли», забив тому пять безответных мячей. Немецкий нападающий «Арсенала» Кай Хаверц прокомментировал итоги матча, он считает, что на его команду сыграл ранний гол, в итоге приведший к разгромной победе:

- Мы в хорошей полосе сейчас, выиграли все матчи в 2024 году, и продолжаем работать. Мы быстро забили, мы хотели быстро забить, и это сыграло важную роль в динамике игры, - цитирует слова Хаверца BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Арсенал» сыграет с «Ньюкаслом».