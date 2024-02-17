​Нуну Эшпириту Санту: «Провели хороший матч»

В Англии проходят матчи двадцать пятого тура АПЛ, неровно выступающий «Ноттингем Форест» сумел обыграть в домашнем матче «Вест Хэм», который в предыдущем туре проиграл «Арсеналу» со счетом 0:6. Португальский наставник «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санду прокомментировал итоги игры, он доволен матчем:

- Я думаю, что мы провели очень хороший матч. Агрессивный, контактный, мы создали сопернику проблемы. Мы создавали, мы забивали, мы контролировали игру, - считает Санту, слова которого цитирует BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Ноттингем Форест» сыграет против «Астон Виллы».