​Наставник «Вулверхэмптона»: «Парни были исключительно хороши»

В Англии проходят матчи двадцать пятого тура АПЛ, «Вулверхэмптон» съездил в Лондон и обыграл там «Тоттенхэм». Надо ли говорить, что наставник «волков» Гари О'Нил очень доволен - он похвалил своих футболистов.

- Парни были великолепны. Мы заслужили эту победу. Нам пришлось какое-то время провести в обороне, блокируя соперника, но это объясняется качеством соперника. Тем не менее, у нас тоже были шансы закрыть матч, - цитирует слова Гари О'Нила BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Вулверхэмптон» сыграет с «Шеффилд Юнайтед», это случится двадцать пятого февраля.