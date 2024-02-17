Экс-арбитр Клаттенбург получил работу в клубе АПЛ

Известный в прошлом футбольный арбитр Марк Клаттенбург получил работу в клубе Английской премьер-лиги. Как сообщает The Telegraph, Клаттенбург был назначен судейским аналитиком в «Ноттингем Форест».

Марк Клаттенбург завершил судейскую карьеру семь лет назад. В 2016 году этот арбитр отработал на трёх крупных финалах – на финалах Кубка Англии, Лиги чемпионов и чемпионата Европы.

«Ноттингем Форест» на текущий момент занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда проведёт в субботу, 24 февраля, – против «Астон Виллы» на поле соперника.