​Уоткинс: «Могли и упустить победу»

В Англии проходят матчи двадцать пятого тура АПЛ, «Астон Вилла» вернулась на победный путь, обыграв в гостях «Фулхэм». Автор гола Олли Уоткинс, лучший бомбардир «Астон Виллы», прокомментировал итоги игры:

- Сперва я думал, что мы могли забить и больше, три или даже четыре гола. Но «Фулхэм» очень хорошо действовал и все могло закончиться ничьей. Это очень важные три очка после поражения от «Манчестер Юнайтед». Должная реакция со стороны команды, - цитирует слова Уоткинса BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Астон Вилла» сыграет с «Ноттингем Форест».