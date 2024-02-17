​Конате не собирается уговаривать Мбаппе перейти в «Ливерпуль»

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате высказался о будущем нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Как известно, Конате и Мбаппе вместе выступают за сборную Франции. Впрочем, защитник не собирается уговаривать форварда приехать на «Энфилд».

«Я абсолютно честен. Вы действительно думаете, что Мбаппе приедет сюда? Я думаю, все знают, куда он отправится. Мы всё знаем, поэтому нет. Мы даже не думаем о нём внутри команды, и я не собираюсь пытаться привести его сюда», - слова Конате приводит Transfer News Live.

Ожидается, что по завершению нынешнего сезона Килиан Мбаппе переберётся из «ПСЖ» в «Реал».

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