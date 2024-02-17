​Артета: «Быстро вскрыли матч»

В Англии проходят матчи двадцать пятого тура АПЛ, очередную победу одержал лондонский «Арсенал», в пух и прах расстрелявший в гостях «Бернли» - 5:0. События удачного матча прокомментировал испанский наставник клуба Микель Артета, он напомнил о том, что «Бернли» всегда старается в матчах против топ-клубов:

- Мы очень довольны, потому что здесь всегда трудно играть, «Бернли» очень старается в играх против лидеров чемпионата. Но мы быстро забили, вскрыли игру и все стало проще, - цитирует слова Микеля Артеты BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Арсенал» сыграет с «Ньюкаслом».