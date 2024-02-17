​Постекоглу: «Пострадали из-за нехватки дисциплины и концентрации»

В Англии проходят матчи двадцать пятого тура АПЛ, очередную неудачу потерпел «Тоттенхэм» - команда Анге Постекоглу проиграла в домашнем матче «Вулверхэмптону». Наставник команды прокомментировал итоги матча, он считает, что его подопечных подвела дисциплина. Также он посетовал на слабый первый тайм:

- Снова, мы не были на высоте в первом тайме. Мы пытались контролировать игру, но не были острыми Оба гола пропустили из-за нехватки концентрации и дисциплины. Это очень сильно разочаровывает, - цитирует слова Постекоглу BBC Sport.

В следующем туре «Тоттенхэму» предстоит сыграть с «Челси».