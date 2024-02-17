​«Арсенал» впервые в истории выиграл пять стартовых матчей АПЛ в году

Лондонский «Арсенал» прекрасно провел матч двадцать пятого тура АПЛ против «Бернли», команда Микеля Артеты обыграла соперника со счетом 5:0. И это была уже пятая победа кряду в рамках английского чемпионата для «Арсенала» с начала 2024 года.

Ранее лондонский клуб никогда не выигрывал целых пять матчей кряду с начала календарного года. Обыграны были «Кристал Пэлас» со счетом 5:0, затем «Ноттингем Форест» (2:1), после этого «Ливерпуль» со счетом 3:1, «Вест Хэм» 6:0, и, наконец, сейчас победа над «Бернли» 5:0.

В следующем туре АПЛ «Арсеналу» предстоит сыграть с «Ньюкаслом».