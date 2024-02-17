Дубль Уоткинса в ворота «Фулхэма» вернул «Астон Виллу» в топ-4

«Фулхэм» с «Астон Виллой» провели событийный матч 25-го тура Премьер-лиги. Олли Уоткинс реализовал выход один на один уже в первой атаке, но там был офсайд. Бобби Рид скинул мяч после подачи со штрафного, и Тим Рим был точен, но и здесь вне игры. В середине первого тайма Уоткинс от угла вратарской поразил цель. Леон Бэйли издали запустил мяч в перекладину. Уоткинс сыграл под голевой удар на Алекса Морено, но и это взятие ворот отменяется - офсайд. После перерыва Юри Тилеманс выдал отличную вертикаль, а Уоткинс оформил дубль - 0:2. После прострела Энтони Робинсона Родриго Мунис опередил всех у ворот и отыграл один мяч.
«Астон Вилла» ворвалась в топ-4, соперник - 12-й.
Протокол игры
|23'Уоткинс Олли (0:1)
|56'Уоткинс Олли (0:2)
|(1:2) Родриго Мунис63'
Лено Бернд•Кастань Тимоти• 89'Диоп Исса•Рим Тим75' (Траоре Адама (75') • 90'Робинсон Энтони•Кэрни Том•Пальинья Жоау 86'89' (Лукич Саша (89') • 90'Рид Бобби64' (Уилсон Гарри (64') • 90'Перейра Андреас75' (Угелумба Кэлвин (75') •Виллиан Боргес46' (Айуоби Алекс (46') •Родриго Мунис
Мартинес Эмилиано•Кэш Мэтти•Ленгле Клеман•Торрес Пау II•Морено Алекс 74'81' (Динь Люка (81') •Макгинн Джон• 32'Соарес Дуглас•Бэйли Леон81' (Диаби Мусса (81') •Тилеманс Юри90' (Ироэгбунам Тим (90') •Рамси Джакоб•Уоткинс Олли
17 февраля. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
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