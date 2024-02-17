Дубль Уоткинса в ворота «Фулхэма» вернул «Астон Виллу» в топ-4

«Фулхэм» с «Астон Виллой» провели событийный матч 25-го тура Премьер-лиги. Олли Уоткинс реализовал выход один на один уже в первой атаке, но там был офсайд. Бобби Рид скинул мяч после подачи со штрафного, и Тим Рим был точен, но и здесь вне игры. В середине первого тайма Уоткинс от угла вратарской поразил цель. Леон Бэйли издали запустил мяч в перекладину. Уоткинс сыграл под голевой удар на Алекса Морено, но и это взятие ворот отменяется - офсайд. После перерыва Юри Тилеманс выдал отличную вертикаль, а Уоткинс оформил дубль - 0:2. После прострела Энтони Робинсона Родриго Мунис опередил всех у ворот и отыграл один мяч.

«Астон Вилла» ворвалась в топ-4, соперник - 12-й.