«Вест Хэм» снова проиграл, напропускав в компенсированное время от «Ноттингем Форест»

Проваливающий матч за матчем «Вест Хэм» не смог выйти из чёрной полосы в споре с «Ноттингем Форест». В середине первого тайма Морган Гиббс-Уайт не смог пробить голкипера. На пятой компенсированной минуте с передачи Николаса Домингеса отличился Тайво Авонийи. На 71-й минуте Кэлвин Филлипс подвел гостей - красная карточка за грубость. На 90-й минуте Каллум Хадсон-Одои поставил точку - 2:0.

«Молотобойцы» идут восьмыми после третьего поражения под ноль, «лесники» - 15-е.