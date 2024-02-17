«Вест Хэм» снова проиграл, напропускав в компенсированное время от «Ноттингем Форест»

Проваливающий матч за матчем «Вест Хэм» не смог выйти из чёрной полосы в споре с «Ноттингем Форест». В середине первого тайма Морган Гиббс-Уайт не смог пробить голкипера. На пятой компенсированной минуте с передачи Николаса Домингеса отличился Тайво Авонийи. На 71-й минуте Кэлвин Филлипс подвел гостей - красная карточка за грубость. На 90-й минуте Каллум Хадсон-Одои поставил точку - 2:0.
«Молотобойцы» идут восьмыми после третьего поражения под ноль, «лесники» - 15-е.
Протокол игры
|(1:0) Авонийи Тайво45'
|(2:0) Хадсон-Одои Каллум90'
Селс Матц•Уильямс Неко• 60'Фелипе Аугусто IV•Мурильо Джейсон•Тавареш Нуну•Данило Ларанжера•Домингес Николас 68'86' (Йейтс Райан (86') •Эланга Энтони•Гиббс-Уайт Морган 9'90' (Омобамиделе Эндрю (90') •Хадсон-Одои Каллум•Авонийи Тайво 45'67' (Ориги Дивок (67')
Ареола Альфонс•Цоуфал Владимир 68'76' (Корне Максвелл (76') •Зума Курт 57'90' (Ингс Дэнни (90') •Агер Наиф•Эмерсон Палмиери83' (Соучек Томаш (83') •Филлипс Кэлвин 68'• 71'Альварес Эдсон•Боуэн Джаррод•Уорд-Праус Джеймс•Кудус Мохаммед• 8'Антонио Майкл 36'76' (Джонсон Бен (76')
17 февраля. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
Бан пользователя