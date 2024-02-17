Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» снова проиграл, напропускав в компенсированное время от «Ноттингем Форест»

17 Февраля 2024 • 20:09 Комментировать
Ноттингем Форест
2:0
Вест Хэм
окончен

Проваливающий матч за матчем «Вест Хэм» не смог выйти из чёрной полосы в споре с «Ноттингем Форест». В середине первого тайма Морган Гиббс-Уайт не смог пробить голкипера. На пятой компенсированной минуте с передачи Николаса Домингеса отличился Тайво Авонийи. На 71-й минуте Кэлвин Филлипс подвел гостей - красная карточка за грубость. На 90-й минуте Каллум Хадсон-Одои поставил точку - 2:0.

«Молотобойцы» идут восьмыми после третьего поражения под ноль, «лесники» - 15-е.

Протокол игры  
Ноттингем Форест2:0Вест Хэм
(1:0) Авонийи Тайво45'  
(2:0) Хадсон-Одои Каллум90'  
Селс МатцУильямс Неко  60'Фелипе Аугусто IVМурильо ДжейсонТавареш НунуДанило ЛаранжераДомингес Николас  68' 86' (Йейтс Райан ( 86') Эланга ЭнтониГиббс-Уайт Морган  9' 90' (Омобамиделе Эндрю ( 90') Хадсон-Одои КаллумАвонийи Тайво  45' 67' (Ориги Дивок ( 67')
Запасные: Тоффоло ХарриКуяте ШейхуТёрнер МэттРейна ДжованниРибейру РодригуНьякат Мусса
Ареола АльфонсЦоуфал Владимир  68' 76' (Корне Максвелл ( 76') Зума Курт  57' 90' (Ингс Дэнни ( 90') Агер НаифЭмерсон Палмиери 83' (Соучек Томаш ( 83') Филлипс Кэлвин  68'  71'Альварес ЭдсонБоуэн ДжарродУорд-Праус ДжеймсКудус Мохаммед  8'Антонио Майкл  36' 76' (Джонсон Бен ( 76')
Запасные: Огбонна АнджелоФабьянски ЛукашМавропанос КонстантиносДивин МубамаКрессуэлл Аарон
17 февраля. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Ноттингем Форест

Новости по матчу

16 Февраля
11:35
Бесплатный прогноз и ставка на матч Ноттингем Форест — Вест Хэм АПЛ — 17 февраля 2024
15 Февраля
15:15
Эланга: «Уверен, Антони ещё забьёт много голов за «Манчестер Юнайтед»
10:54
Бывший тренер «Челси» летом может возглавить «Вест Хэм»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу ​Хаби Алонсо выбрал между «Ливерпулем» и «Баварией» ​«Ливерпуль» готов заплатить до 50 млн евро за игрока «Барселоны» «Бавария» приняла решение по Тухелю после матча с «Лацио» ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей ​«Бавария» выбрала замену для Тухеля Рекорды по количеству голов в одном матче Лиги чемпионов Моуринью назвал клуб, которому желает победы в Лиге чемпионов «Барселона» и Араухо пришли к важному решению Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» и выбрал новый клуб
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде
Спортивные новости
«Ак Барс» на выезде всухую переиграл «Спартак» в матче КХЛ «Металлург» проиграл третий матч КХЛ подряд, уступив «Авангарду» Павлюченкова не сумела выйти в финал «тысячника» в Катаре Чесноков рассказал, кто сыграет в финале турнира в Дохе Ольховский верит в победу Павлюченковой над Рыбакиной в полуфинале турнира в Дохе Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Брентфорд Брентфорд
Ливерпуль Ливерпуль
1
4
5.40 4.10 1.57
Видео
Окончен
Фулхэм Фулхэм
Астон Вилла Астон Вилла
1
2
2.85 3.70 2.23
Видео
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Борнмут Борнмут
2
2
1.80 3.80 4.00
Видео
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1
2
1.45 4.80 6.00
Видео
Окончен
Бёрнли Бёрнли
Арсенал Арсенал
0
5
7.40 5.00 1.36
Видео
Окончен
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Вест Хэм Вест Хэм
2
0
2.60 3.35 2.60
Видео
7 мин
Манчестер Сити Манчестер Сити
Челси Челси
0
0
1.39 4.90 6.60
Видео
18.02.24 в 17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон Брайтон
5.00 4.00 1.61
Видео
18.02.24 в 19:30
Лутон Таун Лутон Таун
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3.80 3.60 1.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Февраля
20:25 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» впервые в истории выиграл пять стартовых матчей АПЛ в году
20:17 · Англия. Премьер-лига
Дубль Уоткинса в ворота «Фулхэма» вернул «Астон Виллу» в топ-4
20:09 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» снова проиграл, напропускав в компенсированное время от «Ноттингем Форест»
20:04 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» едва не проиграл «Борнмуту»
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:59 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» на своём поле проиграл «Вулверхэмптону»
19:58 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» ведёт переговоры по игроку сборной Бразилии слухи
19:37 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» и «Челси» огласили составы на очную битву в АПЛ
18:53 · Англия. Премьер-лига
​Только три игрока круче Салаха в АПЛ по количеству игр с голами и ассистами
18:38 · Англия. Премьер-лига
​Макаллистер: «Салах – потрясающий»
18:24 · Англия. Премьер-лига
​Клопп прокомментировал травмы игроков «Ливерпуля»
18:19 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказался после крупной победы «Ливерпуля»
17:57 · Англия. Премьер-лига
​Два игрока «Ливерпуля» получили травмы в матче АПЛ
17:45 · Англия. Премьер-лига
​«Возможно, я вхожу в шорт-лист»: Постекоглу отреагировал на слухи о «Ливерпуле»
17:37 · Англия. Премьер-лига
​Салах приблизился к Холанну в гонке бомбардиров АПЛ
Все новости
Рекомендуем