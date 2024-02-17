«Ньюкасл» едва не проиграл «Борнмуту»

В 25-м туре Премьер-лиги «Ньюкасл» был фаворитом в матче с «Борнмутом», но с трудом ушел от поражения. Маркус Тавернер на первых минутах едва не открыл счет, но вратарь выручил. Аналогично после угрозы Доминика Соланке. Мигель Альмирон стрельнул издали - рядом с каркасом. После перерыва Соланке открыл счет, добив мяч, отскочивший от голкипера. Сразу после этого Энтони Гордон сравнял счет с 11 метров - 1:1. Антуан Семеньо снова вывел гостей вперед на 69-й минуте. В компенсированное время Мэт Риччи на добивании не оставил шансов обороне «Борнмута» - 2:2.
«Сороки» идут седьмыми, гости - 13-ми.
Протокол игры
|51'Соланке Доминик (0:1)
|(1:1) Гордон Энтони58'
|69'Семеньо Антуан (1:2)
|(2:2) Ритчи Мэтт90'
Дубравка Мартин•Триппьер Киран•Шёр Фабиан• 87'Ботман Свен•Бёрн Дэн71' (Ливраменто Валентино (71') •Лонгстафф Шон•Гимараэс Бруно•Майли Льюис90' (Ритчи Мэтт (90') •Альмирон Мигель90' (Уайт Джо (90') •Гордон Энтони•Барнс Харви67' (Мёрфи Джейкоб (67')
Нето Мурара•Смит Адам•Забарный Илья• 62'Сенеси Маркос• 52'Келли Ллойд•Кристи Райан 44'90' (Унал Энес (90') •Кук Льюис•Семеньо Антуан79' (Уттара Данго (79') •Клюйверт Джастин71' (Скотт Алекс (71') •Тавернер Маркус•Соланке Доминик
17 февраля. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
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