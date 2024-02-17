«Ньюкасл» едва не проиграл «Борнмуту»

В 25-м туре Премьер-лиги «Ньюкасл» был фаворитом в матче с «Борнмутом», но с трудом ушел от поражения. Маркус Тавернер на первых минутах едва не открыл счет, но вратарь выручил. Аналогично после угрозы Доминика Соланке. Мигель Альмирон стрельнул издали - рядом с каркасом. После перерыва Соланке открыл счет, добив мяч, отскочивший от голкипера. Сразу после этого Энтони Гордон сравнял счет с 11 метров - 1:1. Антуан Семеньо снова вывел гостей вперед на 69-й минуте. В компенсированное время Мэт Риччи на добивании не оставил шансов обороне «Борнмута» - 2:2.

«Сороки» идут седьмыми, гости - 13-ми.