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«Ньюкасл» едва не проиграл «Борнмуту»

17 Февраля 2024 • 20:04 Комментировать
Ньюкасл
2:2
Борнмут
окончен

В 25-м туре Премьер-лиги «Ньюкасл» был фаворитом в матче с «Борнмутом», но с трудом ушел от поражения. Маркус Тавернер на первых минутах едва не открыл счет, но вратарь выручил. Аналогично после угрозы Доминика Соланке. Мигель Альмирон стрельнул издали  - рядом с каркасом. После перерыва Соланке открыл счет, добив мяч, отскочивший от голкипера. Сразу после этого Энтони Гордон сравнял счет с 11 метров - 1:1. Антуан Семеньо снова вывел гостей вперед на 69-й минуте. В компенсированное время Мэт Риччи на добивании не оставил шансов обороне «Борнмута» - 2:2.

«Сороки» идут седьмыми, гости - 13-ми.

Протокол игры  
Ньюкасл2:2Борнмут
  51'Соланке Доминик (0:1)
(1:1) Гордон Энтони58'  
  69'Семеньо Антуан (1:2)
(2:2) Ритчи Мэтт90'  
Дубравка МартинТриппьер КиранШёр Фабиан  87'Ботман СвенБёрн Дэн 71' (Ливраменто Валентино ( 71') Лонгстафф ШонГимараэс БруноМайли Льюис 90' (Ритчи Мэтт ( 90') Альмирон Мигель 90' (Уайт Джо ( 90') Гордон ЭнтониБарнс Харви 67' (Мёрфи Джейкоб ( 67')
Запасные: Кариус ЛорисЛасcеллс ДжамалХолл ЛьюисДамметт ПолКрафт Эмиль
Нето МурараСмит АдамЗабарный Илья  62'Сенеси Маркос  52'Келли ЛлойдКристи Райан  44' 90' (Унал Энес ( 90') Кук ЛьюисСеменьо Антуан 79' (Уттара Данго ( 79') Клюйверт Джастин 71' (Скотт Алекс ( 71') Тавернер МаркусСоланке Доминик
Запасные: Февр РоменТраверс МаркМефам КрисКеркез МилошКинси-Уэллингс МаксвеллРэндолф ДарренСинистерра Луис
17 февраля. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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