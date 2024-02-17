«Тоттенхэм» на своём поле проиграл «Вулверхэмптону»

В 25-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» играл против «Вулверхэмптона», традиционно неудобного для себя соперника. Пабло Сарабия в дебюте не смог пробить голкипера, а Хван Хи-Чан в упор добил над рамкой. В конце первого тайма после подачи со штрафного Жоао Гомес без помех пробил головой и открыл счет - 0:1. Сразу после перерыва Деян Кулушевски отобрал мяч у штрафной и сразу пробил в угол ворот - 1:1. Гости контратаковали после углового у своих ворот, и Педру Нету вывел на голевой удар Гомеса - 1:2. Моменты и полумоменты у тех и других ворот в итоге ничего никому не дали.

«Шпоры» упустили шанс остаться в топ-4, соперник - 10-й.