«Тоттенхэм» на своём поле проиграл «Вулверхэмптону»

В 25-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» играл против «Вулверхэмптона», традиционно неудобного для себя соперника. Пабло Сарабия в дебюте не смог пробить голкипера, а Хван Хи-Чан в упор добил над рамкой. В конце первого тайма после подачи со штрафного Жоао Гомес без помех пробил головой и открыл счет - 0:1. Сразу после перерыва Деян Кулушевски отобрал мяч у штрафной и сразу пробил в угол ворот - 1:1. Гости контратаковали после углового у своих ворот, и Педру Нету вывел на голевой удар Гомеса - 1:2. Моменты и полумоменты у тех и других ворот в итоге ничего никому не дали.
«Шпоры» упустили шанс остаться в топ-4, соперник - 10-й.
Протокол игры
|42'Гомес Жоао (0:1)
|(1:1) Кулушевски Деян46'
|63'Гомес Жоао (1:2)
Викарио Гульельмо•Эмерсон Жуниор85' (Ло Чельсо Джовани (85') •Ромеро Кристиан•Ван де Вен Микки•Дэвис Бен•Биссума Ив71' (Джонсон Бреннан (71') •Сарр Пап Матар71' (Вернер Тимо (71') •Кулушевски Деян•Мэддисон Джеймс86' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль (86') •Хын Мин Сон•Ришарлисон71' (Бентанкур Родриго (71')
Запасные: Дрэгушин Раду•Скипп Оливер•Хиль Бриан•Остин Брендон
Са Жозе•Доусон Крэйг•Килман Макс•Гомеш Тоти•Семеду Нелсон•Аит-Нури Раян•Лемина Марио•Гомес Жоао• 66'Сарабия Пабло73' (Беллегард Жан-Рикнер (73') •Нету Педру90' (Доэрти Мэтт (90') •Хи-Чан Хван88' (Траоре Бубакар (88')
17 февраля. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
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