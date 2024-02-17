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«Тоттенхэм» на своём поле проиграл «Вулверхэмптону»

17 Февраля 2024 • 19:59 Комментировать
Тоттенхэм
1:2
Вулверхэмптон
окончен

В 25-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» играл против «Вулверхэмптона», традиционно неудобного для себя соперника. Пабло Сарабия в дебюте не смог пробить голкипера, а  Хван Хи-Чан в упор добил над рамкой. В конце первого тайма после подачи со штрафного Жоао Гомес без помех пробил головой и открыл счет - 0:1. Сразу после перерыва Деян Кулушевски отобрал мяч у штрафной и сразу пробил в угол ворот - 1:1. Гости контратаковали после углового у своих ворот, и Педру Нету вывел на голевой удар Гомеса - 1:2. Моменты и полумоменты у тех и других ворот в итоге ничего никому не дали.

«Шпоры» упустили шанс остаться в топ-4, соперник - 10-й.

Протокол игры  
Тоттенхэм1:2Вулверхэмптон
  42'Гомес Жоао (0:1)
(1:1) Кулушевски Деян46'  
  63'Гомес Жоао (1:2)
Викарио ГульельмоЭмерсон Жуниор 85' (Ло Чельсо Джовани ( 85') Ромеро КристианВан де Вен МиккиДэвис БенБиссума Ив 71' (Джонсон Бреннан ( 71') Сарр Пап Матар 71' (Вернер Тимо ( 71') Кулушевски ДеянМэддисон Джеймс 86' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль ( 86') Хын Мин СонРишарлисон 71' (Бентанкур Родриго ( 71')
Запасные: Дрэгушин РадуСкипп ОливерХиль БрианОстин Брендон
Са ЖозеДоусон КрэйгКилман МаксГомеш ТотиСемеду НелсонАит-Нури РаянЛемина МариоГомес Жоао  66'Сарабия Пабло 73' (Беллегард Жан-Рикнер ( 73') Нету Педру 90' (Доэрти Мэтт ( 90') Хи-Чан Хван 88' (Траоре Бубакар ( 88')
Запасные: Фрейзер НатанБуэно СантьягоБентли ДаниелДойл ТоммиБуэно УгоЧирева Таванда
17 февраля. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вулверхэмптон

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