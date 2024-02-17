Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета остаётся на радаре «Манчестер Сити». Прошлым летом переезд игрока сборной Бразилии на «Этихад Стэдиум» сорвался из-за расследования в отношении Лукаса по поводу ставок. Теперь «горожане» надеются на успешное подписание Пакета ближайшим летом, продолжая переговоры с «Вест Хэмом», о чём пишет TodoFichajes.

По данным источника, «Вест Хэм» будет готов продать 26-летнего Пакета примерно за 90 миллионов евро. При этом расследование в отношении футболиста продолжается.

В сезоне 2023/2024 Лукас Пакета провёл 27 матчей, в которых забил пять голов и отдал шесть голевых передач на партнёров.