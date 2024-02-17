​Только три игрока круче Салаха в АПЛ по количеству игр с голами и ассистами

В субботу «Ливерпуль» обыграл на выезде «Брентфорд» с крупным счётом 4:1. Нападающий Мохамед Салах после выхода на замену отметился голом и голевым пасом.

Как сообщает Opta, теперь Салах оформлял голы и голевые передачи в 30 различных матчах Премьер-лиги. Больше игр с голами и ассистами в АПЛ имеют только три игрока – Алан Ширер (31 матч), Тьерри Анри (32) и Уэйн Руни (36).

Следующий матч чемпионата Англии «Ливерпуль» проведёт уже в среду, 21 февраля. Команда Юргена Клоппа будет играть против «Лутон Таун» на своём поле. На текущий момент мерсисайдцы занимают первое место в турнирной таблице АПЛ.