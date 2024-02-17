​Макаллистер: «Салах – потрясающий»

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер дал комментарий после победы над «Брентфордом» со счётом 4:1.

«Для нас эта победа многое значит. Было приятно победить и получить три очка. Мне повезло забить. Я стараюсь изо всех сил и чувствую себя хорошо. В Аргентине я играл на позиции «десятки». Я стараюсь забивать и делать ассисты. Я доволен голом, но самое главное – три очка.

Салах – потрясающий. Я очень рад за него. Он расстроился, когда вылетел из-за травмы, но теперь вернулся и за пару минут оформил гол + голевой пас. Он потрясающий футболист и великий лидер, важный игрок нашей команды.

Впереди важные игры против «Лутона» и «Челси». Сделаем всё, что в наших силах», - сказал Макаллистер TNT Sports.