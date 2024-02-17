​«Возможно, я вхожу в шорт-лист»: Постекоглу отреагировал на слухи о «Ливерпуле»

Наставник «Тоттенхэма» Анге Постекоглу отреагировал на информацию о том, что его кандидатуру изучает «Ливерпуль».

«Возможно, я вхожу в шорт-лист. Но не думаю, что я хочу что-либо говорить по этому поводу. Это не входит в список моих мыслей прямо сейчас.

Я здесь всего семь месяцев, и это говорит само за себя. Нам ещё предстоит пройти долгий путь с точки зрения того, какой футбол мы хотим показывать, какой командой мы хотим быть, и какой состав мы хотим иметь», - сказал Постекоглу журналистам.

Как известно, Юрген Клопп покинет должность главного тренера «Ливерпуля» по завершению сезона.