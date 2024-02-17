​Сон – в основе «Тоттенхэма» на матч с «волками»

В субботу «Тоттенхэм» проведёт домашний матч чемпионата Англии против «Вулверхэмптона». Наставник лондонской команды Анге Постекоглу решил включить в стартовый состав на игру с «волками» таких футболистов:

Викарио, Роял, Ромеро, ван де Вен, Дэвис, Сарр, Биссума, Мэддисон, Кулушевски, Ришарлисон, Сон.

Матч Премьер-лиги Англии между «Тоттенхэмом» и «Вулверхэмптоном» начнётся в 18:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что сейчас «Тоттенхэм» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.