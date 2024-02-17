​«Арсенал» назвал состав на игру с «Бёрнли»

В субботу «Арсенал» проведёт гостевой матч Премьер-лиги Англии против «Бёрнли». Рулевой «канониров» Микель Артета принял решение выпустить на футбольное поле с первых минут таких футболистов:

Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Кивиор, Райс, Эдегор, Хаверц, Сака, Мартинелли, Троссар.

Матч между «Бёрнли» и «Арсеналом» стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на страницах LiveResult.

На текущий момент «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.