​Хавбека «Манчестер Юнайтед» Майну вызовут в молодёжку Англии, чтобы оградить от Ганы

Воспитанник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну в последнее время активно играет за первую команду. На международном уровне Майну выступал за юношеские сборные Англии, хотя он также имеет право представлять команды Ганы. В настоящий момент англичане хотят оградить перспективного полузащитника от интереса африканской сборной. Как сообщает на своих страницах Daily Mail, на следующей неделе Майну получит свой дебютный вызов в молодёжную сборную Англии в возрастной категории до 21 года.

В сезоне 2023/2024 Майну поучаствовал уже в 10 матчах Премьер-лиги и даже смог забить один гол, причём победный.