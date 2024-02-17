Заха может вернуться в АПЛ, игрок недоволен своим положением в Турции

Нападающий «Галатасарая» Уилфрид Заха в обозримом будущем может вернуться в Английскую премьер-лигу. По информации от издания Talksport, ивуариец недоволен своим нынешним положением в Турции и хочет вернуться на туманный Альбион.

Напомним, Заха перешёл в «Галатасарай» летом на правах свободного агента. В нынешнем розыгрыше чемпионата Турции 31-летний нападающий отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Тем не менее, Уилфрид недоволен жизнью в Турции и хочет вернуться в Англию.

В Премьер-лиге Заха ранее выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Ивуариец является вторым лучшим бомбардиром в истории «орлов» с 90 голами в 458 матчах.