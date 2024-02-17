​Тренер «Ньюкасла» боится передачи секретов «Манчестер Юнайтед»

В ближайшее время Дэн Эшуорт может покинуть пост спортивного директора «Ньюкасла» и получить аналогичную должность в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на The Telegraph, главный тренер «сорок» Эдди Хау опасается, что при таком раскладе Эшуорт передаст «красным дьяволам» трансферные секреты клуба.

Ранее стало известно, что Английская премьер-лига одобрила сделку, в рамках которой Джим Рэтклифф выкупил 25% акций «Манчестер Юнайтед». Новый владелец хочет добиться серьёзного прогресса клуба.

Дэн Эшуорт – брат Пола Эшуорта, трудящегося в «Спартаке».