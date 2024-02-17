Кушанашвили: «Манчестер Сити» недосягаем для «Челси»

Известный шоумен Отар Кушанашвили поделился мыслями о поединке между «Манчестер Сити» и лондонским «Челси» в рамках 25-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Сити» недосягаем для «Челси», как примерно я для ведущих «Утро» на канале «Звезда». Ну какой «Челси»? Переплаченные и переоцененные игроки никак не составят единую команду», - передает слова Кушанашвили Sport24.

Матч «Манчестер Сити» - «Челси» состоится сегодня, 17 февраля, на стадионе «Этихад». Начало встречи запланировано в 20:30 мск. Перед этой игрой хозяева занимают второе место в таблице Премьер-лиги, а гости находятся на 11-й строчке.