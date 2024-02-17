Клопп высказал мнение о разгроме «Баварии» от «Байера»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о недавней победе леверкузенского «Байера» над мюнхенской «Баварией» в 21-м туре Бундеслиги. «Фармацевты» выиграли со счетом 3:0.

«Байер» был лучше «Баварии» Не в игре на контратаках, а просто лучше. Это было для меня большой неожиданностью. Хаби Алонсо проделывает потрясающую работу в Леверкузене», - передает слова Клоппа инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Алонсо занимает пост главного тренера «Байера» с 2022 года. Под его руководством команда уверенно лидирует в чемпионате Германии, опережая «Баварию» на пять баллов.