Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Булыкин сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Челси»

17 Февраля 2024 • 13:14 Комментировать

Экс-футболист «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем матче чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и лондонским «Челси».

«Манчестер Сити» - фаворит в матче с «Челси», особенно учитывая их игру в Лиге Чемпионов. Думаю, Холанн сможет забить и «Манчестер» победит 3:1», - приводит слова эксперта Sport24.

Центральный матч 25-го тура Премьер-лиги состоится на стадионе в Манчестер сегодня, 17 февраля. Начало встречи запланировано в 20:30 по московскому времени. В преддверии поединка «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице, а «Челси» располагается на 11-й строчке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Дмитрий Булыкин ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Слова Беллингема расшифровали по губам – звезду «Реала» могут наказать ​Три топ-игрока хотят покинуть «Баварию» из-за Тухеля ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу «Бавария» приняла решение по Тухелю после матча с «Лацио» ​«Ливерпуль» готов заплатить до 50 млн евро за игрока «Барселоны» ​«Барселона» готова продать трёх звёзд – названы фамилии ​«Бавария» выбрала замену для Тухеля ​«Спартак» хочет расстаться с четырьмя игроками «Барселона» и Араухо пришли к важному решению ​Хаби Алонсо выбрал между «Ливерпулем» и «Баварией»
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица»
Спортивные новости
Павлюченкова не сумела выйти в финал «тысячника» в Катаре Чесноков рассказал, кто сыграет в финале турнира в Дохе Ольховский верит в победу Павлюченковой над Рыбакиной в полуфинале турнира в Дохе СКА добыл четвёртую подряд победу в КХЛ, одолев «Салават Юлаев» Каменский похвалил хоккеистов молодёжной сборной России за письмо IIHF Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
17.02.24 в 15:30
Брентфорд Брентфорд
Ливерпуль Ливерпуль
5.40 4.10 1.57
Видео
17.02.24 в 18:00
Фулхэм Фулхэм
Астон Вилла Астон Вилла
2.85 3.70 2.23
Видео
17.02.24 в 18:00
Ньюкасл Ньюкасл
Борнмут Борнмут
1.80 3.80 4.00
Видео
17.02.24 в 18:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.45 4.80 6.00
Видео
17.02.24 в 18:00
Бёрнли Бёрнли
Арсенал Арсенал
7.40 5.00 1.36
Видео
17.02.24 в 18:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Вест Хэм Вест Хэм
2.60 3.35 2.60
Видео
17.02.24 в 20:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Челси Челси
1.39 4.90 6.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Февраля
13:37 · Англия. Премьер-лига
Кушанашвили: «Манчестер Сити» недосягаем для «Челси»
13:23 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказал мнение о разгроме «Баварии» от «Байера»
13:16 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» хочет продать Нету за рекордные деньги
13:14 · Англия. Премьер-лига
Булыкин сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Челси»
13:03 · Англия. Премьер-лига
«Байер» нашёл замену Хаби Алонсо в Англии 1
13:02 · Англия. Премьер-лига
Тель намерен остаться в «Баварии», несмотря на интерес «Манчестер Юнайтед»
12:51 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» или «Бавария»: назван главный претендент на Хаби Алонсо
12:35 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на 17-летнего таланта из «Лидса»
12:24 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола отреагировал на критику Гари Невилла 1
12:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» боится проиграть гонку за Осимхеном «ПСЖ», лондонцы переключились на других форвардов
11:52 · Англия. Премьер-лига
Лапорта подробно изучает кандидатуру де Дзерби
11:43 · Англия. Премьер-лига
Менги: «В моём детстве все фанатели от Криштиану, но моим кумиром был Рио Фердинанд»
11:34 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Буду удивлён, если Мбаппе перейдёт в «Ливерпуль»
11:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может купить топ-игрока «Баварии» за 60 миллионов евро
11:20 · Англия. Премьер-лига
Почеттино ответил, кто будет основным вратарём «Челси» после возвращения Санчеса
Все новости
Рекомендуем