Булыкин сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Челси»

Экс-футболист «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем матче чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и лондонским «Челси».

«Манчестер Сити» - фаворит в матче с «Челси», особенно учитывая их игру в Лиге Чемпионов. Думаю, Холанн сможет забить и «Манчестер» победит 3:1», - приводит слова эксперта Sport24.

Центральный матч 25-го тура Премьер-лиги состоится на стадионе в Манчестер сегодня, 17 февраля. Начало встречи запланировано в 20:30 по московскому времени. В преддверии поединка «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице, а «Челси» располагается на 11-й строчке.