«Байер» нашёл замену Хаби Алонсо в Англии

Итальянский тренер Роберто де Дзерби, ныне занимающий пост рулевого «Брайтона», может получить работу в немецкой Бундеслиге. По данным Todofichajes, в подписании наставника заинтересован леверкузенский «Байер».

Руководство «фармацевтов» рассматривает кандидатуру де Дзерби в качестве альтернативы испанцу Хаби Алонсо, которого хотят пригласить мюнхенская «Бавария» и «Ливерпуль».

Роберто занимает пост главного тренера «Брайтона» с сентября 2022 года. Срок контракта 44-летнего итальянца с английским клубом истекает в конце июня 2026 года.

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