«Ливерпуль» или «Бавария»: назван главный претендент на Хаби Алонсо

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо может сменить место работы по окончании нынешнего сезона. Об этом рапортует Footmercato.

Претендентами на испанского специалиста считаются мюнхенская «Бавария» и «Ливерпуль». Лидирует в этой гонке английский клуб. На стороне мерсисайдцев то, что Хаби больше времени провел в «стане» мерсисайдцев в бытность футболистом. Кроме того, точно известно, что Юрген Клопп покинет команду в конце сезона. «Бавария» же пока не определились с будущим Томаса Тухеля.

Трудовое соглашение Алонсо с «фармацевтами» рассчитано до середины 2026 года.