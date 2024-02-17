«Ливерпуль» нацелился на 17-летнего таланта из «Лидса»

«Ливерпуль» хочет приобрести у «Лидса» 17-летнего полузащитника Арчи Грэя, который стал основным футболистом своей команды в нынешнем сезоне. По информации от Football Insider, «павлины» будут вынуждены продать полузащитника, если не смогут добыть повышение в Премьер-лигу.

Отметим, что «Лидс» сейчас находится на третьем месте в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от второго места на одно очко. Напомним, прямые путёвки в АПЛ забирают первые две команды Чемпионшипа. Третья путёвка в элиты разыгрывается в плей-офф.

«Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость Грэя в 14 миллионов евро.