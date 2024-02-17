Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» нацелился на 17-летнего таланта из «Лидса»

17 Февраля 2024 • 12:35 Комментировать
Ливерпуль
3:1
Бёрнли

«Ливерпуль» хочет приобрести у «Лидса» 17-летнего полузащитника Арчи Грэя, который стал основным футболистом своей команды в нынешнем сезоне. По информации от Football Insider, «павлины» будут вынуждены продать полузащитника, если не смогут добыть повышение в Премьер-лигу.

Отметим, что «Лидс» сейчас находится на третьем месте в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от второго места на одно очко. Напомним, прямые путёвки в АПЛ забирают первые две команды Чемпионшипа. Третья путёвка в элиты разыгрывается в плей-офф.

«Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость Грэя в 14 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лидс Ливерпуль Арчи Грэй трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

10 Февраля
21:16
Клопп — о замене Александера-Арнольда: Он почувствовал боль в левом колене
19:58
«Ливерпуль» забил три мяча «Бёрнли» и вернул лидерство 1
18:54
​АПЛ сообщила о рекорде Трента из «Ливерпуля»
17:30
«Ливерпуль» - «Бёрнли»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
17:08
​«Ливерпуль» назвал причину отсутствия Алиссона в заявке на матч
17:02
​«Ливерпуль» объявил состав на матч АПЛ против «Бёрнли»
02:11
Ливерпуль - Бёрнли: где смотреть прямую трансляцию онлайн
09 Февраля
23:45
«Ливерпуль» ведёт переговоры с защитником «Борнмута»
20:09
Клопп оценил «Бёрнли»
18:15
​Клопп высказался о новой травме Тьяго 1
17:32
Клопп ответил, могут ли Макаллистер и Эндо играть вместе
17:17
Клопп рассказал, когда Салах может вернуться к тренировкам
17:07
Клопп: Нам не стоит обсуждать состояние Брэдли
17:07
Бесплатный прогноз и ставка на матч Ливерпуль — Бёрнли АПЛ —10 февраля 2024
17:04
Клопп подтвердил, что Собослаи пропустит матч с «Бёрнли»
16:39
Салах не хочет ехать в Саудовскую Аравию и намерен продлить контракт с «Ливерпулем» 1
13:10
Александер-Арнольд осыпал комплиментами Брэдли
12:14
Прогноз на точный счёт матча Ливерпуль— Бёрнли АПЛ — 10 февраля 2024
08 Февраля
17:03
АПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера января
16:44
«Ливерпуль» летом может купить защитника «Фулхэма»
07 Февраля
01:48
«Ливерпуль» связался с Хаби Алонсо
06 Февраля
22:36
Назван единственный клуб, ради которого Клопп готов отказаться от отпуска 5
15:49
​Известны сроки восстановления хавбека «Ливерпуля» Собослаи
12:08
Лапорта мечтает о назначении Клоппа в «Барселону»
05 Февраля
16:05
​Клопп: Если вы хотите найти специалиста, который станет чемпионом Англии, - это не ко мне 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Слова Беллингема расшифровали по губам – звезду «Реала» могут наказать ​Три топ-игрока хотят покинуть «Баварию» из-за Тухеля «Бавария» приняла решение по Тухелю после матча с «Лацио» ​«Ливерпуль» готов заплатить до 50 млн евро за игрока «Барселоны» ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу ​«Барселона» готова продать трёх звёзд – названы фамилии ​«Спартак» хочет расстаться с четырьмя игроками ​«Бавария» выбрала замену для Тухеля «Барселона» и Араухо пришли к важному решению ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица»
Спортивные новости
Павлюченкова не сумела выйти в финал «тысячника» в Катаре Чесноков рассказал, кто сыграет в финале турнира в Дохе Ольховский верит в победу Павлюченковой над Рыбакиной в полуфинале турнира в Дохе СКА добыл четвёртую подряд победу в КХЛ, одолев «Салават Юлаев» Каменский похвалил хоккеистов молодёжной сборной России за письмо IIHF Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
17.02.24 в 15:30
Брентфорд Брентфорд
Ливерпуль Ливерпуль
5.40 4.10 1.57
Видео
17.02.24 в 18:00
Фулхэм Фулхэм
Астон Вилла Астон Вилла
2.85 3.70 2.23
Видео
17.02.24 в 18:00
Ньюкасл Ньюкасл
Борнмут Борнмут
1.80 3.80 4.00
Видео
17.02.24 в 18:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.45 4.80 6.00
Видео
17.02.24 в 18:00
Бёрнли Бёрнли
Арсенал Арсенал
7.40 5.00 1.36
Видео
17.02.24 в 18:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Вест Хэм Вест Хэм
2.60 3.35 2.60
Видео
17.02.24 в 20:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Челси Челси
1.39 4.90 6.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Февраля
12:51 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» или «Бавария»: назван главный претендент на Хаби Алонсо
12:35 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на 17-летнего таланта из «Лидса»
12:24 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола отреагировал на критику Гари Невилла
12:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» боится проиграть гонку за Осимхеном «ПСЖ», лондонцы переключились на других форвардов
11:52 · Англия. Премьер-лига
Лапорта подробно изучает кандидатуру де Дзерби
11:43 · Англия. Премьер-лига
Менги: «В моём детстве все фанатели от Криштиану, но моим кумиром был Рио Фердинанд»
11:34 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Буду удивлён, если Мбаппе перейдёт в «Ливерпуль»
11:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может купить топ-игрока «Баварии» за 60 миллионов евро
11:20 · Англия. Премьер-лига
Почеттино ответил, кто будет основным вратарём «Челси» после возвращения Санчеса
11:20 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» может продать полузащитника в «Манчестер Юнайтед»
10:57 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может продать вратаря
10:51 · Англия. Премьер-лига
Джеррард раскрыл будущее звезды «Ливерпуля» Салаха
10:34 · Англия. Премьер-лига
Экс-тренер «Реала» Лопетеги решил, где хочет работать
10:00 · Англия. Премьер-лига
Тухель может возглавить клуб АПЛ
09:13 · Англия. Премьер-лига
Почеттино объяснил, почему мало играет Мудрик
Все новости
Рекомендуем