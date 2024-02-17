Гвардиола отреагировал на критику Гари Невилла

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на критические высказывания легенды «Манчестер Юнайтед» Гари Невилла. Эксперт назвал матчи с участием «горожан» скучными.

«Благодарю за комплимент. В футболе все не так просто. Нужно сделать много вещей, чтобы добиться успеха. То, что делают мои подопечные последние несколько лет, в том числе в этом сезоне, достойно похвалы. Команда всегда серьезно относится к любому сопернику. Мои игроки очень последовательны», - передает слова испанского тренера The Telegraph.

После 23 матчей «Манчестер Сити» с 52 баллами занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.