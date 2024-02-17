Лапорта подробно изучает кандидатуру де Дзерби

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта запросил большой объём информации о главном тренере «Брайтона» Роберто де Дзерби. По информации от журналиста Тони Хуанмарти, руководитель «сине-гранатовых» видит в итальянце серьёзного кандидата на замену Хави Эрнандесу.

Лапорта хочет подробно узнать, каким человеком является де Дзерби и как тренер взаимодействует с игроками. Агенты Роберто ранее находились в Барселоне. Президенту «сине-гранатовых» понравилась полученная информация об итальянце.

Напомним, ещё одним кандидатом на пост тренера «Барселоны» считается Ханс-Дитер Флик.