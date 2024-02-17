«Манчестер Юнайтед» может купить топ-игрока «Баварии» за 60 миллионов евро

Центральный защитник Маттейс де Лигт, выступающий за мюнхенскую «Баварию», может оказаться в одном из топ-клубов Английской премьер-лиги. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

По сведениям источника, в подписании нидерландского футболиста заинтересован главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг. «Бавария» готова расстаться с игроком, если «красные дьяволы» заплатят за него 60 миллионов евро. Контракт Маттейса рассчитан до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне Бундеслиги де Лигт сыграл 13 матчей за мюнхенский коллектив. Защитник забил два гола и получил четыре желтые карточки.