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Почеттино ответил, кто будет основным вратарём «Челси» после возвращения Санчеса

17 Февраля 2024 • 11:20 Комментировать
Челси
0:0
Тоттенхэм
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, кто будет основным вратарём команды после возвращения Роберта Санчеса, который был первым номером на старте сезона до получения травмы. Напомним, испанец уже восстановился и готов принять участие в ближайшем матче с «Манчестер Сити».

«Очень хорошо, что Санчес вернулся. Кто будет первым номером в дальнейшем? Вы сами всё увидите. Думаю, лучше всего, когда у меня есть выбор из двух игроков», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, с ролью первого номера «Челси» в последние месяцы хорошо справлялся серб Джордже Петрович.

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Челси Маурисио Почеттино Роберт Санчес Джордже Петрович ещё теги

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