Почеттино ответил, кто будет основным вратарём «Челси» после возвращения Санчеса

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, кто будет основным вратарём команды после возвращения Роберта Санчеса, который был первым номером на старте сезона до получения травмы. Напомним, испанец уже восстановился и готов принять участие в ближайшем матче с «Манчестер Сити».

«Очень хорошо, что Санчес вернулся. Кто будет первым номером в дальнейшем? Вы сами всё увидите. Думаю, лучше всего, когда у меня есть выбор из двух игроков», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, с ролью первого номера «Челси» в последние месяцы хорошо справлялся серб Джордже Петрович.