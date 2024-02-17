«Атлетико» может продать полузащитника в «Манчестер Юнайтед»

Мадридский «Атлетико» может расстаться с полузащитником Саулем Ньигесом. По сообщениям Todofichajes, «матрасники» хотят избавиться от игрока, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. С окладом в 12 миллионов евро хавбек является одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.

Среди вариантов продолжения карьеры Сауля называется чемпионат Саудовской Аравии. Кроме того, агент испанца пытается трудоустроить своего клиента в «Манчестер Юнайтед» или «Ньюкасл».

«Атлетико» готов расстаться с полузащитником примерно за десять миллионов евро. Трудовой договор 29-летнего игрока с мадридским клубом истекает летом 2026 года.