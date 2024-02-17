Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» и выбрал новый клуб

Звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн задумался о смене клуба. Об этом информирует AS.

Норвежский бомбардир хотел бы продолжить карьеру в мадридском «Реале». Из-за грядущего переезда Килиана Мбаппе на «Сантьяго Бернабеу» Холанн считает, что его трансфер будет возможен не раньше 2025 года. Из-за своей цели Эрлинг заморозил переговоры с «горожанами» о новом контракте. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в 2027 году.

В текущем сезоне чемпионата Англии скандинав провел 18 матчей и забил 16 голов. Его трансферная стоимость – 180 миллионов евро.

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