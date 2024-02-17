«Манчестер Юнайтед» может продать вратаря

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Алтай Байиндыр может продолжить карьеру в турецкой Супердиге. Об этом сообщает портал Goal.com.

Согласно сведениям источника, в услугах голкипера заинтересован стамбульский «Галатасарай». Турецкий гранд хочет оформить переход Байиндыра в летнее трансферное окно.

Напомним, что Алтай стал игроком «красных дьяволов» летом прошлого года. Его трансфер обошелся манкунианцам в пять миллионов евро. В сезоне-2023/2024 вратарь сыграл всего один матч.

После 24 туров Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» с 41 очком занимает шестое место в турнирной таблице.