Джеррард раскрыл будущее звезды «Ливерпуля» Салаха

Бывший футболист «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о будущем нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха.

«Думаю, решение уже давно принято. Салах уедет в другое место и будет играть там. Возможно, Мохамед окажется в чемпионате Саудовской Аравии. Надеюсь, «Ливерпуль» хорошо заработает на этом трансфер. Салах может стать королем в Саудовской Аравии», - передает слова Джеррарда The Sun.

Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 65 миллионов евро.