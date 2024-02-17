Экс-тренер «Реала» Лопетеги решил, где хочет работать

Испанский тренер Хулен Лопетеги, поработавший в «Севилье» и «Вулверхэмптоне», отклонил два предложения за последние пару недель. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Одно предложение было от «Кристал Пэлас», а другое – от одного из саудовских клубов. Однако Лопетеги намерен дождаться более серьезного варианта. Испанец хотел бы поработать в топ-клубе Английской премьер-лиги.

Хулен находится в статусе безработного после ухода из «Вулверхэмптона» летом прошлого года. Также в его тренерской карьере были мадридский «Реал» и национальная сборная Испании.