Тухель может возглавить клуб АПЛ

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель имеет вариант трудоустройства в Английской премьер-лиге. Об этом стало известно журналистам Sportslens.

Как информирует источник, заинтересованность в услугах известного немецкого специалиста проявляет лондонский «Вест Хэм». Руководство «молотобойцев» рассматривает кандидатуру Тухеля в качестве замены Дэвиду Мойесу. Лондонцы недовольны результатами в последних встречах и могут уволить нынешнего наставника.

После 24 туров чемпионата Англии «Вест Хэм» набрал 36 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице.