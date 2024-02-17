Почеттино объяснил, почему мало играет Мудрик

Наставник лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался об игровой практике украинского полузащитника команды Михаила Мудрика.

«Михаил продолжает прогрессировать, он развивается. Иногда молодым парням нужно ощутить боль, чтобы стать лучше. В другом случае было бы все очень просто. Очень важно то, как ты справляешься с такой ситуацией», - передает слова аргентинского специалиста Metro.

В текущем сезоне Мудрик принял участие в 25 поединках во всех турнирах. Полузащитник отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Его контракт рассчитан до лета 2031 года.