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Салах или Осимхен: «ПСЖ» выбирает замену Мбаппе

17 Февраля 2024 • 08:41 Комментировать

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах является трансферной целью французского «ПСЖ». Об этом рапортуют журналисты Lequipe,

По сведениям источника, египтянин рассматривается в качестве замены Килиану Мбаппе, которого ждут в мадридском «Реале». Главной целью парижского гранда считается центрфорвард «Наполи» Виктор Осимхен. Если же трансфер нигерийца не состоится, то чемпион Франции бросит все силы на подписание Салаха.

Трансферная стоимость Мохамеда составляет 65 миллионов евро. Срок действующего трудового договора между игроком и «Ливерпулем» истекает летом 2025 года.

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Ливерпуль ПСЖ Мохамед Салах Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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