​Англичане уверены - летом Леау покинет «Милан»

Португальский нападающий Рафаэл Леау летом покинет «Милан» и отправится в неизвестном направлении - либо во Францию, либо в Англию. В этом уверены репортеры издания HITC, который и сообщает о таком сценарии.

Как известно, во Франции Леау интересен «ПСЖ», а вот в Англии на него, по информации источника, претендует лондонский «Челси». Стоит отметить, что в прошлом Леау уже выступал во Франции, он провел один сезон в «Лилле». В Англии он не играл никогда.

За свой нынешний клуб, «Милан», португальский форвард выступает с 2019 года. В его составе он стал чемпионом Италии в 2022 году.