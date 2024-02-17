Постекоглу объяснил секрет успеха Сона

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу рассказал, за счёт чего нападающий Сон Хын Мин поддерживает высокий уровень на протяжении долгих лет.

Южнокорейский футболист забил 157 голов в 394 матчах за «шпор» с момента прихода в клуб в 2015 году. В нынешней кампании 31-летний форвард отличился уже 12 раз, проведя 22 игры.

«Сонни – отличный парень по своей натуре. Он очень вежливый, проявляет уважение, но это вовсе не значит, что он не может быть настоящим победителем и человеком с высочайшими стандартами. Необходима особая дисциплина, чтобы так долго поддерживать высокий уровень, особенно в Премьер-лиге. Его стремление к высоким стандартам приводит к успеху», – поведал Постекоглу в преддверии субботнего матча против «Вулверхэмптона».