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Постекоглу объяснил секрет успеха Сона

17 Февраля 2024 • 01:52 Комментировать
Тоттенхэм
...
Вулверхэмптон
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Через 15 ч. 52 мин.

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу рассказал, за счёт чего нападающий Сон Хын Мин поддерживает высокий уровень на протяжении долгих лет.

Южнокорейский футболист забил 157 голов в 394 матчах за «шпор» с момента прихода в клуб в 2015 году. В нынешней кампании 31-летний форвард отличился уже 12 раз, проведя 22 игры.

«Сонни – отличный парень по своей натуре. Он очень вежливый, проявляет уважение, но это вовсе не значит, что он не может быть настоящим победителем и человеком с высочайшими стандартами. Необходима особая дисциплина, чтобы так долго поддерживать высокий уровень, особенно в Премьер-лиге. Его стремление к высоким стандартам приводит к успеху», – поведал Постекоглу в преддверии субботнего матча против «Вулверхэмптона».

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Тоттенхэм Анге Постекоглу Сон Хын Мин ещё теги

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