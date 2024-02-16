​В Норвегии выпустили мороженое «Холанн»

В Норвегии вскоре можно будет попробовать мороженое имени Эрлинга Холанна. Презентация лакомства пройдет девятнадцатого февраля, а нападающий «Манчестер Сити» имеет к этому самое прямое отношение, смекнув, что на своей бешеной популярности можно заработать. О грядущей презентации Холанн объявил самостоятельно посредством социальных сетей.

Пока что, однако, оно будет продаваться лишь в Норвегии, но нельзя исключать, что затем оно появится в соседней Швеции, а затем пересечет Датские проливы и окажется уже в Европе. Смогут ли опробовать новое мороженое российские поклонники Холанна, мы пока сказать не можем.