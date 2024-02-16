Артета: «Мы все в восторге от Хаверца»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Кай Хаверц удостоился похвалы от главного тренера Микеля Артеты.

Немецкий футболист неоднократно подвергался критике общественности в текущем сезоне, однако, по словам рулевого «канониров», 24-летний атакующий хавбек играет важнейшую роль в команде.

«Я очень люблю Хаверца. Мы все восхищаемся его игровыми и человеческими качествами, всем, что он даёт нашей команде. Он защищает собственную штрафную, а затем атакует в чужой штрафной – фантастика. Я очень доволен им и его отношением к делу», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Микеля Артеты.