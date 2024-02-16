«Арсенал» повесил гигантский ценник на Саку

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака вряд ли покинет клуб в обозримом будущем.

В мае прошлого года англичанин продлил контракт с «канонирами» до 2027 года, что положило конец слухам о возможном переходе игрока в другой клуб. Как сообщает Football Insider, «Арсенал» потребует 150-200 млн фунтов стерлингов (175-235 млн евро) за Саку, если к нему проявят интерес. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость звезды лондонцев ниже – в 120 млн евро.

В текущем сезоне Букайо Сака записал себе в актив 13 забитых мячей и столько же результативных передач, проведя 31 поединок за команду Микеля Артеты во всех соревнованиях.