​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу

Фанаты «Реала» потирают ладони в ожидании летнего трансферного окна. Всё идёт к тому, что состав мадридской команды в межсезонье пополнит Килиан Мбаппе. По информации из прессы, 25-летний француз уже уведомил «ПСЖ» о намерении уйти в конце сезона.

При этом «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на радиостанцию Cadena SER, мадридцы хотят подписать летом не только Килиана Мбаппе, но и Эрлинга Холанна.

Если Мбаппе летом можно подписать как свободного агента, то за Холанна «Реалу» придётся платить «Манчестер Сити». 23-летний норвежец имеет контракт с «горожанами», рассчитанный до середины 2027 года.

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